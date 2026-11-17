Bochas de San Martín:

¡ Daniel Bogado, orgullo Albiceleste en el Mundo !.

Finalizó una nueva experiencia mundialista para Daniel Bogado, jugador de nuestra institución, quien representó a la Selección Argentina en el Campeonato Mundial Masculino y Mixto de Bochas, estilo Zerbín, disputado en Rijeka, Croacia.

El seleccionado Nacional, dirigido por José Gaspari, tuvo una destacada actuación y consiguió dos medallas de bronce en las modalidades Individual y Parejas.

Daniel participó en las modalidades de Tiro Progresivo y Tiro Rápido en Parejas, junto a Brian Martini, alcanzando los Cuartos de Final en esta última disciplina.

Para el Club San Martín es un enorme orgullo acompañar a Daniel en este gran año deportivo, en el que tuvo la oportunidad de representar a nuestro País en dos Campeonatos Mundiales.

Felicitamos a Dani y a toda la delegación Argentina por el esfuerzo, el compromiso y la entrega demostrados durante esta competencia internacional.

¡ Felicitaciones Dani ! ¡ Orgullo Albiceleste que trasciende Fronteras !.