Bochas de San Martín: Destacada participación Albiceleste.

El pasado fin de semana se disputó un torneo de bochas organizado por el Club San Martín Bochín de Noetinger, con la participación de distintos equipos de la región.

Nuestros representantes tuvieron una destacada actuación, logrando subir al Podio en ambas categorías.

Categoría 4 Puntos:

1 Puesto: Ríver Plate de Inriville.

2 Puesto: Unión Central de Saira.

3 Puesto: Pablo Pandiani y Rodrigo Baro San Martín de Marcos Juárez.

Categoría 2 Puntos:

1 Puesto: Club A. Leones.

2 Puesto: Círculo Católico de Obreros.

3 Puesto: Sebastián Aguirre y Agustín Heredia, San Martín de Marcos Juárez.

¡ Felicitaciones a Pablo, Rodrigo, Sebastián y Agustín por representar a nuestra institución y alcanzar el Podio en ambas categorías.

¡ Orgullo Albiceleste !.

Mundial de Bochas Daniel Bogado en Croacia.

¡ Hoy comienza una nueva experiencia mundialista para Daniel Bogado !.

Nuestro representante albiceleste ya inició su participación en el mundial de Bochas de Serbin, categoría Mayores, que se disputará del 11 al 15 de Noviembre en Rijeka, Croacia.

Una vez más, Dani tiene el orgullo de vestir la camiseta de la Selección Argentina y representar a nuestro País y a nuestra institución en la máxima cita internacional de este deporte.

En la Previa de esta importante competencia, durante la semana pasada se llevaron adelante las prácticas y entrenamiento del seleccionado, bajo la dirección técnica de José Gaspari, en el Club Romans, en Francia, como preparación para este gran desafío.

Desde el Club San Martín queremos desearle a Daniel y a todo el equipo argentino el mayor de los éxitos en esta experiencia mundialista.

¡ A disfrutar, competir y dejar nuestros colores en lo más alto !.