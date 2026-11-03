Casìn del Club San Martìn: Rodrigo Lingua, Campeòn Argentino.

El Club Teniente Origone de Justiniano Posse Còrdoba fue sede del Campeonato Argentino Individual de 5 quillas de 2 categorìa, que reuniò a jugadores de distintos puntos del Paìs.

Nuestro representante, Rodrigo Lingua. jugador de nuestra instituciòn, se consagrò Campeòn Argentino, dejando al Club San Martìn en lo màs alto de esta importante competencia nacional.

1 Rodrigo Lingua San Martìn de Marcos Juàrez

2 Piki Baldissone Boca de Camilo Aldao

3 Carlos Parra Pilar Sport Club

4 Mariano Salamanca Huracàn de las Varillas

Felicitaciones por este enorme logrò, fruto de su dedicaciòn y compromiso, y celebramos con orgullo que un representante de nuestra instituciòn alcance la cima del billar Nacional. ¡ Felicitaciones, Rodrigo !.

¡ Orgullo Celeste !.