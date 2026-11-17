Club Argentino:

El domingo 15 de Noviembre se disputó la final Mundial de Oceanman en República Dominicana, con la participación de nuestra nadadora Alicia Maggi.

Alicia había conseguido su clasificación en Marzo de este año, en el Open realizado en Embalse, al ubicarse entre las 10 mejores de su categoría. En esta instancia internacional compitió en los 5 kilómetros y obtuvo un destacado 12 Puesto en la categoría 60-69 años, entre más de 20 competidoras de distintos Países.

Por su parte, Ivana Miyno también viajó a República Dominicana y participó del Open que se desarrolló en paralelo a la final. Allí consiguió un excelente 7 puesto en la categoría 40-49 años, entre más de 50 competidoras.

¡ Felicitaciones, Alicia e Ivana !. Gracias por representar a nuestro Club y llevar los colores de Argentino bien alto en un evento de nivel mundial.

¡ Nuestras chicas cerraron el año con una gran actuación !.