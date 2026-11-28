Club San Martín: Colonia de Verano 2026/2027.
¡ Llegó el verano al Cele !.
¡ Ya están abiertas las inscripciones para la Colonia de Verano 2026-2027 del Club San Martín !.
Un verano para disfrutar y divertirse a través de compartir, aprender y divertirse a través de deportes alternativos, actividades recreativas y culturales.
Del 14 de Diciembre al 15 de Enero.
De Lunes a Viernes de 09:00 a 12:00 horas.
Para niños y niñas de 3 a 10 años inclusive.
¡ Los primeros 100 se llevan la remera de la colonia de regalo !.
¡ Los esperamos para vivir un verano lleno de juegos, aventuras y nuevos amigos !.
Inscripciones y consultas en Secretaría del Club.
¡ Este verano, la diversión se vive en el Cele !.