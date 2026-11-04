Un violento temporal de granizo azotó recientemente la zona rural ubicada a unos quince kilómetros al sur de Marcos Juárez, por la ruta 12. En diálogo con Radio Panorama, el ingeniero Mauricio Lattanzi detalló que la intensa piedra afectó una extensa franja agrícola de ocho kilómetros de ancho, extendiéndose hacia Roca.
El impacto más devastador se observó en los lotes de trigo, donde el epicentro de la tormenta causó un cien por ciento de daño. Según Lattanzi, las plantas que tenían sesenta centímetros quedaron reducidas a la mitad, perdiéndose lotes excelentes que prometían rendimientos de hasta cuarenta y cinco quintales por hectárea.
La situación del maíz también es crítica en la zona más castigada, ya que la pedrada borró por completo cultivos que alcanzaban los treinta centímetros. Si bien los maizales sufrieron fuertes golpes, aquellos en etapas tempranas y con menor impacto directo podrían llegar a rebrotar según su evolución climática semanal.
Ante este escenario de desastre, los productores se preparan para resembrar los lotes perdidos aprovechando que el calendario actual aún lo permite. En paralelo, en las zonas no afectadas por la piedra, la siembra de soja de primera supera el ochenta por ciento y concluirá en los próximos diez días.
Finalmente, el profesional advirtió sobre el particular comportamiento climático de este año «Niño», caracterizado por tormentas que recurrentemente descargan granizo. Frente a esta inusual frecuencia de fenómenos severos, Lattanzi remarcó que contar con seguros agrícolas se ha vuelto una herramienta indispensable para garantizar el respaldo económico del productor.