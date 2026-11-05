Fùtbol: Copa Còrdoba:

En Rìo Cuarto por los Cuartos de Final de la Copa Còrdoba Argentino de Marcos Juàrez empatò 0 a 0 con Estudiantes de Rìo Cuarto.

En los Penales cayò por 5 a 4.

Definiciòn de Penales:

Para Argentino: Javier Toledo arriba Juan Pablo Vivas Gol Joel Quiroga Gol Agustìn Tinari Gol Ayrton Ponce Gol Agustìn Maldonado Arriba Juan Gasparini atajado por el arquero Juliàn Inmenson. Para Estudiantes de Rìo Cuarto convirtieron Valentìn Ahumada Gol, Federico Pellegrini Travesaño, Santiago Quinta Gol, Juan Arias Gol, Franco Velez Gol, Facundo Velez Arriba, y Felipe Piovano Gol.

Arbitro: Juan Domìnguez.

Estadio: Antonio Candini.

Estudiantes de Rìo Cuarto paso a semifinales donde jugarà ante Talleres de Còrdoba y el Ganador de Belgrano de Còrdoba y Atenas de Rìo Cuarto jugarà ante Instituto de Còrdoba.