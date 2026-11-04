Fútbol: Copa Córdoba.
Hoy a las 20:00 horas trasmitimos por la Red Panorama 101.3 desde Río Cuarto Estudiantes de Río Cuarto vs. Argentino de Marcos Juárez.
Con los relatos de Guillermo Gilli comentarios Facundo Blardone Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi Operador Bernardo Barovero Central Informativa Marcelo Macerata
Cuartos de Final:
INSTITUTO A. C. C. 0 RACING DE CÓRDOBA 0
Penales: Instituto A. C. C. 3 a 1.
Arbitro: Esteban Ceballo Líneas: Marcos Colazo y Lucas Cuello.
Estadio: Emeterio Farías Predio Liga Cordobesa.
TALLERES DE CÓRDOBA 1 NELSON PAGE DE HUINCA RENANCÓ 0
Arbitro: Brandon Mansilla Líneas: Marcio Ramírez y Facundo Oliva.
La Boutique.
Gol de Dylan Toranzo.
BELGRANO DE CÓRDOBA vs. ATENAS DE RÍO CUARTO
Viernes a las 20:00 horas.
Estadio: Emeterio Farías Predio de la Liga Cordobesa.
Arbitro: Leonardo Tatián Líneas: Mateo Arcurio y Sergio Guzmán.
ESTUDIANTES DE RÍO CUARTO vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ
Estadio: Antonio Candini.
Arbitro: Leonardo Reguero-Líneas: Juan Domínguez y Augusto López.
Hora: 20:30.
Las Semifinales serán:
INSTITUTO A. C. C. vs. Ganador de Belgrano o Atenas de Río Cuarto
TALLERES DE CÓRDOBA vs. Ganador de Estudiantes de Río Cuarto o Argentino de Marcos Juárez