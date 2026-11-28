Fútbol: Liga Bellvillense:
Categoría A: Semifinales Partidos de Vuelta.
Primera División:
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
Hora: 21:00.
Trasmitimos por la Red Panorama 101.3 desde las 20:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Víctor Hugo Alarcón, Móvil Facundo Blardone, Locución Comercial Víctor Hugo Ainardi, Operador Bernardo Barovero, Central Informativa Marcelo Macerata
Ida: 0 a 0.
BELL DE BELL VILLE vs. MATIENZO DE MONTE BUEY
Ida: Matienzo de Monte Buey 6 a 0.
Cuarta División:
ARGENTINO DE MARCOS JUÁREZ vs. SARMIENTO DE LEONES
Hora: 19:00.
Ida: Argentino M. J. 1 a 0.
BELL DE BELL VILLE vs. MATIENZO DE MONTE BUEY
Ida: Matienzo de Monte Buey 4 a 0.
Categoría B: Primera Final del Torneo Clausura.
Primera División:
LEONES vs. PROGRESO DE NOETINGER
Hora: 18:00.
Cuarta División:
UNIÓN DE MORRISON vs. DEF. DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
Hora: 16.00.