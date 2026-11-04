¡ Gran Cierre del Taller de Acrotelas. Lira y Trapecio !.

Vivimos una hermosa jornada de cierre del Taller de Acrotelas, Lira y Trapecio perteneciente al Programa Cultura Comunitaria de la Municipalidad de Marcos Juàrez.

Felicitamos a todas las alumnas por su esfuerzo, dedicaciòn y talento, y agradecemos especialmente a las Profes Laura y Nanus por el gran trabajo realizado durante todo el año.

Tambièn agradecemos a las Familias que acompañaron a Candelaria Tisera por su participaciòn y al Taller de Lengua de Señas, a cargo de Paula Pàez.

¡ Un verdadero orgullo nuestro Programa Cultura Comunitaria !.

Municipalidad de Marcos Juàrez.