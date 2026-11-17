La temperatura mínima de ayer en Marcos Juárez lunes 16 de Noviembre fue de 16,7° C y la temperatura máxima de la jornada fue de 31,0° C, según datos del Aeródromo.
Las lluvias de la Cooperativa General Paz:
MARCOS JUÁREZ: 44 milímetros.
GENERAL ROCA: 39 milímetros.
NOETINGER: 18 milímetros.
INRIVILLE: 41 milímetros.
LOS SURGENTES: 43 milímetros.
Otros registros de Marcos Juárez:
PASAJE PARQUE AL 1300: 52 milímetros.
BARRIO MARÍA DELLAROSSA: 55 milímetros.
CAM: 52 milímetros.
Barrio Tribunales Aguatometros: 67 milímetros.
Otras localidades:
GENERAL BALDISSERA: 85 milímetros.
CAÑADA DE GÓMEZ: 34 milímetros.
CAMILO ALDAO: 72 milímetros.
COLONIA ITALIANA: 42 milímetros.
BOUQUET: 40 milímetros.
TORTUGAS: 35 milímetros.
SAIRA: 16 milímetros.