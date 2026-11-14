La lluvia hoy viernes 13 de Noviembre en Marcos Juàrez fue de 18 milìmetros registro de la Cooperativa General Paz hasta las 17:00 horas.
Las lluvias registradas en las distintas Plantas:
GENERAL ROCA: 69 milìmetros.
LOS SURGENTES: 35 milìmetros.
INRIVILLE: 54 milìmetros.
NOETINGER: Sin registro.
Otras localidades:
En Marcos Juàrez:
Inta: 15 milìmetros.
Barrio Tribunales El Aguatometro: 35 milìmetros(Hasta las 19:00 horas).
ISLA VERDE: 10 milìmetros.
CORRAL DE BUSTOS: 14 milìmetros.
LEONES: 5 milìmetros.
CAMILO ALDAO: 23 milìmetros.