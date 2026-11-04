Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 04 11 2026

Trigo: 316000 Pesos por tonelada

Maíz: 272934

Sorgo: 285270

Girasol: 794130

Soja: 540500

Precios en el Disponible 04 11 2026

Trigo: La entrega disponible U$s 205. Por el cereal con un mìnimo de 11 % de proteìna, se ofrecieron U$s 215. La posiciòn Full Noviembre U$s 206. Diciembre U$s 205. Enero y Febrero U$s 208 y U$s 211 respectivamente. Marzo 2027 U$s 215.

Maìz: La entrega disponible U$s 175. La entrega contractual $ 270000 pesos por tonelada. En el registro oficial SIO-Granos se observaron negocios $ 285000 pesos por tonelada para entregas entre el 15 de Noviembre y el 15 de Diciembre. Full Noviembre U$s 176, Diciembre U$s 182.Enero 2027 U$s y Febrero 2027 U$s 190, la tira comprendida entre Marzo y Mayo 2027 U$s 181, Junio 2027 U$s 180 y Julio 2027 U$s 178.

Sorgo: La jornada concluyò nuevamente sin ofertas abiertas de compra.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: La tira comprendida entre Diciembre y Mayo U$s 460. Por mercaderìa con contenido de àcido oleico superior al habitual U$s 480 para las entregas entre Diciembre y Febrero.

Soja: Para la entrega disponible $ 545000 pesos por tonelada por mercaderìa sustentable. La entrega contractual $ 540000 pesos por tonelada. Las fijaciones y las entregas correspondientes a Noviembre y Diciembre se ofrecieron $ 545000 por tonelada. Para estos dos ùltimos segmentos las ofertas se limitaron a condiciones EPA/EUDR.