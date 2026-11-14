Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 13 11 2026

Trigo: 288900

Maíz: 275800

Sorgo: 276570

Girasol: Estimativo 752885

Soja: 540000

Precios en el Disponible 13 11 2026.

Trigo: La entrega disponible U$s 185, bajo condiciòn Càmara. Para este mismo tramo el cereal con un piso de 11 % de proteìna U$s 210. Diciembre U$s 190, Enero 2027 U$s 200, Febrero 2027 U$s 202 y Marzo 2027 U$s 205.

Sorgo: No se registraron ofertas abiertas de compra durante la jornada.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: Para las entregas entre Diciembre y Mayo U$s 440. El girasol Alto Oleico U$s 460 para la entrega entre Diciembre y Febrero 2027.

Soja: $ 540000 pesos por tonelada para la entrega disponible de mercaderìa denominada comùn. No obstante, en el registro oficial de SIO-Granos se reflejaron negocios $ 545000 pesos por tonelada para este mismo tramo.

Para la descarga contractual y en Diciembre, aunque bajo condiciòn EPA o EUDR $ 545000 pesos por tonelada. Los negocios informados en SIO-Granos $ 550000 pesos por tonelada.