Mercado de Cereales de Rosario:
Precios de Pizarra 13 11 2026
Trigo: 288900
Maíz: 275800
Sorgo: 276570
Girasol: Estimativo 752885
Soja: 540000
Precios en el Disponible 13 11 2026.
Trigo: La entrega disponible U$s 185, bajo condiciòn Càmara. Para este mismo tramo el cereal con un piso de 11 % de proteìna U$s 210. Diciembre U$s 190, Enero 2027 U$s 200, Febrero 2027 U$s 202 y Marzo 2027 U$s 205.
Sorgo: No se registraron ofertas abiertas de compra durante la jornada.
Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.
Girasol: Para las entregas entre Diciembre y Mayo U$s 440. El girasol Alto Oleico U$s 460 para la entrega entre Diciembre y Febrero 2027.
Soja: $ 540000 pesos por tonelada para la entrega disponible de mercaderìa denominada comùn. No obstante, en el registro oficial de SIO-Granos se reflejaron negocios $ 545000 pesos por tonelada para este mismo tramo.
Para la descarga contractual y en Diciembre, aunque bajo condiciòn EPA o EUDR $ 545000 pesos por tonelada. Los negocios informados en SIO-Granos $ 550000 pesos por tonelada.