Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 16 11 2026

Trigo: Por el disponible U$s 180 para la condiciòn general. Sin embargo, en SIO-Granos se reflejaron negocios de hasta U$s 5 por encima de esta referencia.

Diciembre U$s 185, Enero 2027 U$s 200, Febrero 2027 U$s 202, y Marzo 2027 U$s 205.

Maìz: Para la entrega disponible y Noviembre U$s 173. Diciembre U$s 182, Enero y Febrero 2027 U$s 185. Las entregas comprendidas entre Marzo y Junio 2027 U$s 180.

Sorgo: No se registraron oferta abiertas de compra durante la jornada.

Cebada: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Girasol: Para las entregas comprendidas entre Diciembre y Mayo 2027 U$s 440. La mercaderìa con calidad Alto Oleico, la oferta para Diciembre a Febrero 2027 U$s 460.

Soja: Por mercaderìa denominada comùn $ 545000 pesos por tonelada para la entrega inmediata.

Con entrega disponible, asì como contractual o en Diciembre, bajo condiciòn EPA/EUDR $ 550000 pesos por tonelada. Este mismo valor se propuso para las fijaciones de mercaderìa y para la entrega en Enero.