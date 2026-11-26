Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 26 11 2026.

Trigo: U$s 185 con descarga a partir del 27 de Noviembre. Las ofertas con proteìna mìnima del 10 %, 10, 5 % y 11 % U$s 205, U$s 211 y U$s 216 respectivamente.

Diciembre U$s 188, Enero y Febrero 2027 U$s 198 y U$s 205 respectivamente, Marzo 2027 U$s 200.

Cebada: Nuevamente no se registraron ofertas de compra.

Sorgo: La oferta para la entrega entre Marzo y Junio U$s 180.

Maìz: Con descarga inmediata U$s 168. Diciembre U$s 173 y el tramo comprendido entre Enero y Febrero 2027 U$s 180. La entrega entre Marzo y Junio 2027 U$s 177. Julio 2027 U$s 175.

Girasol: U$s 460 para la tira comprendida entre Diciembre y Mayo. El girasol Alto Oleico con entrega entre Diciembre y Febrero 2027 U$s 480.

Soja: La oferta con descarga inmediata $ 570000 pesos por tonelada. La propuesta para fijaciones $ 575000 pesos por tonelada. Diciembre $ 572500 Pesos por tonelada. En moneda extranjera U$s 350 para la entrega entre el 15 de Diciembre y el 15 de Enero. La posiciòn Full Enero 2027 con certificaciòn EUDR $ 570000 pesos por tonelada.