Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 27 11 2026

Trigo: 297000 Pesos por tonelada

Maìz: 270725

Sorgo: Sin Cotizar

Girasol: Sin Cotizar

Soja: 570000

Precios en el Disponible 27 11 2026

Trigo: U$s 182 para la entrega disponible. Para el cereal con descarga a partir del 3 de Diciembre U$s 190. La posiciòn Full Diciembre U$s 190. Enero, Febrero y Marzo 2027 U$s 195, U$s 198 y U$s 200 respectivamente.

Las ofertas por trigo con proteìna del 11 % y del 10,5 %, hasta U$s 215 y U$s 210 respectivamente. Con proteìna mìnima del 10 % U$s 205.

Maìz: Diciembre U$s 172, Enero 2027 U$s 178 y Febrero 2027 U$s 177. La tira comprendida entre Marzo y Junio 2027 U$s 177 y Julio 2027 U$s 175.

Cebada: No se registraron ofertas de compra.

Sorgo: No se registraron valores abiertos para la adquisiciòn de sorgo.

Girasol: La tira comprendida entre Diciembre y Febrero 2027 U$s 460. El tramo de Marzo a Mayo 2027 U$s 450.

Soja: Con descarga inmediata $ 570000 pesos por tonelada. Por mercaderìa con certificaciòn EUDR $ 575000 pesos por tonelada. La entrega contractual $ 575000. Las fijaciones $ 580000 pesos por tonelada. Diciembre con certificaciòn EUDR $ 575000 pesos por tonelada. Enero 2027 bajo la misma condiciòn $ 580000 pesos por tonelada.