Natación de Argentino:

¡ Córdoba es Subcampeón Binacional de Natación !.

El Seleccionado de la Federación Cordobesa de Natación completó una Histórica actuación en los Juegos Binacionales Cristo Redentor 2026 en Mendoza, quedándose con el 2 Puesto en el Campeonato General Mixto por Equipos, tras una ajustadísima definición a solo 4 Puntos de Metropolitana(Chile).

¡ Un logro inmenso para nuestros 12 nadadores(6 mujeres y 6 varones) de entre 15 y 18 años.

Destacada participación de Pilar Kunicic:

Nuestra nadadora Pilar Kunicic brilló en el aguay aportó de manera clave para dejar a Córdoba en lo más alto de la competencia.

3 en 50 metros Libre Individual.

2 en la Posta 4 x 100 metros Libre Femenina(como 2 relevo).

2 en la Posta Mixta 4 x 100 metros Libre.

¡ Felicitaciones, Pilar !. Nos enorgullece ver tu crecimiento y que sigas siendo parte de las mejores nadadoras de la Provincia,.

Un agradecimiento gigante a la Federación Cordobesa, a los entrenadores, a la Subcomisión, a las familias y a todos sus amigos del agua.

Sin el esfuerzo, el apoyo y el trabajo diario de cada uno, esta experiencia inolvidable no habría sido posible.