Natación de San Martín:

Campus de Tecnificación.

Una jornada de aprendizaje, capacitación y crecimiento para nuestros nadadores.

A través de un Programa de Capacitación regional impulsado por CADDA(Confederación Argentina de Deportes Acuáticos), la natación de Club San Martín participó de un campus de tecnificación en el Club Argentino de Marcos Juárez, compartiendo la experiencia junto a instituciones de la región.

La jornada estuvo a cargo del Profesor Federico Rossi, técnico de CADDA, entrenador del Club Universtario de Córdoba y exintegrante de la Selección Nacional.

Además de una clase práctica en el natatorio, nadadores, Profesores y familiares participaron de una charla motivacional y un espacio de intercambio sobre aspectos técnicos de la disciplina.

Nuestros representantes:

Natación Formativa:

ISABELLA ALVAREZ.

JAZMÍN CALVO.

Natación Competencia:

GUADALUPE JAIME.

AZUL LESCANO.

GENARO POLESE.

Profesores:

VIRGINIA NANI, GIANLUCA FERREYRA, GUSTAVO LESCANO.

Seguimos generando oportunidades, sumando experiencias y compartiendo nuevos aprendizajes que nos permite crecer y fortalecer el desarrollo de nuestra natación.