Necrològicas:
En Marcos Juàrez:
Falleciò: NORA DALLERA.
Edad: 83 Años.
Sus restos seràn trasladados a Cementerio Parque, el dìa jueves 26 de Noviembre a las 10:00 horas.
Servicio: COYSPU.
Necrològicas:
En Marcos Juàrez:
Falleciò: NORA DALLERA.
Edad: 83 Años.
Sus restos seràn trasladados a Cementerio Parque, el dìa jueves 26 de Noviembre a las 10:00 horas.
Servicio: COYSPU.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.
© Red Panorama 2001-2023 - Desarrollo, hospedaje y streaming Desatec Web.