En Marcos Juárez:
Falleció: DONATA CAMPOFILONI.
Edad: 77 Años.
Sus restos serán trasladados a Cementerio Municipal, el día viernes 27 de Noviembre a las 12:00 horas.
Servicio: COYSPU.
En Marcos Juárez:
Falleció: DONATA CAMPOFILONI.
Edad: 77 Años.
Sus restos serán trasladados a Cementerio Municipal, el día viernes 27 de Noviembre a las 12:00 horas.
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