Agenda Albiceleste del Club San Martín:
Actividad para el fin de semana.
Básquet Formativas: Final Juveniles.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. CARCARAÑA
Viernes 27 de Noviembre.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
A las 20:30 horas.
Fútbol Infantil:
Categoría 2014.
Cuartos de Final Copa de Oro.
RIVER PLATE DE BELL VILLE vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 28 de Noviembre.
Cancha de Progreso de Noetinger.
Hora: 10:00.
Fútbol Infantil:
Categoría 2012:
Cuartos de Final Copa de Bronce.
CENTRAL DE BELL VILLE vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Sábado 28 de Noviembre.
Cancha de Progreso de Noetinger.
Hora: 11:00.
Golf: ¡ Fecha Cierre de Año !.
Sábado 28 de Noviembre.
San Martín Golf Club.
08:00 horas a 13:30 horas.
Natación: ¡ Torneo Motor de la Natación !.
Nivel Escuela, G 2, Federados, Promocionales.
Sábado 28 de Noviembre.
Club Sarmiento de Leones.
A las 09:00 horas.
Básquet Play Off U 17: Femenino.
SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ, CAMPAÑA, SPORT CLUB CAÑADENSE.
Domngo 29 de Noviembre.
11:00 horas: SPORT vs. SAN MARTÍN
14:00 horas: SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ vs. CAMPAÑA
17:00 horas: SPORT vs. CAMPAÑA
Cancha: Sport.
Básquet Final: Cadetes.
CLUB ALMAFUERTE DE LAS ROSAS vs. SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ
Domingo 29 de Noviembre.
Cancha de Almafuerte de las Rosas.
A las 13:00 horas.
Lo Que Nunca Cambió.
10 Gala de Gimnasia Artística:
29 de Noviembre.
Estadio: Leonardo Gutiérrez.
19:30 horas.
Habrá servicio de buffet.
¡ Anticipadas ya en venta !.
Patín:
¡ Festival de Patín !.
Domingo 29 de Noviembre.
Lugar: Almafuerte de Inriville.
A las 21:00 horas.
Bochas:
¡ Copa Challenger !.
Especial de Damas.
Del 28 de Noviembre al 29 de Noviembre.
Lugar: Hernando Club.
Taekwondo:
¡ Torneo Nacional !.
Del 27 de Noviembre al 29 de Noviembre.
Lugar: Jujuy.