Agenda Roja del Club Argentino: Actividad para el fin de semana.
Sábado 07 de Noviembre:
Fútbol Infantil:
De 11 a 16 horas Locales.
Última Fecha de la etapa clasificatoria frente a Firpo de San Marcos.
Básquetbol U 15:
Lugar: Las Rosas.
Semifinales frente a Almafuerte.
Domingo 08 de Noviembre:
Fútbol Infantil:
De 10 a 16 horas.
Campo Fasta.
Cancha Chica y Escuelita.
Encuentro FICA.
Básquetbol U 17:
15:00 horas frente a Atlético San Genaro.
Lunes 09 de Noviembre:
Minibásquet y Supermini.
Desde las 09:00 horas nos visitan San Genaro y Correa en la categoría Mini.