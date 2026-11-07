Agenda Roja del Club Argentino: Actividad para el fin de semana.

Sábado 07 de Noviembre:

Fútbol Infantil:

De 11 a 16 horas Locales.

Última Fecha de la etapa clasificatoria frente a Firpo de San Marcos.

Básquetbol U 15:

Lugar: Las Rosas.

Semifinales frente a Almafuerte.

Domingo 08 de Noviembre:

Fútbol Infantil:

De 10 a 16 horas.

Campo Fasta.

Cancha Chica y Escuelita.

Encuentro FICA.

Básquetbol U 17:

15:00 horas frente a Atlético San Genaro.

Lunes 09 de Noviembre:

Minibásquet y Supermini.

Desde las 09:00 horas nos visitan San Genaro y Correa en la categoría Mini.