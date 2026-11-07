Básquet de Argentino:
Anoche en el Gimnasio Aroón Gerchunoff en el comienzo de los Cuartos de Final en Primera División Argentino de Marcos Juárez venció a Adeo de Cañada de Gómez por 96 a 75.
La serie 1 a 0 para Argentino. El viernes se jugará el segundo partido en Cañada de Gómez a las 21:30 horas y en caso de ser necesario un 3 Partido el domingo 15 de Noviembre a las 20:00 horas.
Por Argentino de Marcos Juárez: PEDRO BOCCARDO 13, BENJAMÍN DELFEDERICO -, EMLIANO CARPINETTI 17, PEDRO SERRA -, ENZO SARASOLA 24, DANTE DAL DOSSO 10, FRANCISCO GALVÁN 2, JUAN FRANCISCO MAGGI -, AXEL GIL 6, MAXIMILIANO DAL DOSSO 24 y FEDERICO TUTTOLOMONDO -.
D. T: CLAUDIO SPOSETTI. Asistente: GONZALO BUJER. P. F: PABLO CARRERAS.
Por Adeo de Cañada de Gómez: JUAN MANUEL GONZÁLEZ 4, URIEL PASCUALETTO 4, JOAQUÍN MAINARDI 3, MARTÍN GASPARRI -, FEDERICO CUPULUTTI 9, LAUTARO LEONARDI 3, JUAN MANUEL SOSA 2, JUAN ZUCULINI MARASCA 9, MANUEL LEONARDI 6, BENJAMÍN FRIGERIO 29, LUCIO PAREDES 6, y BRUNO SOUKANI -.
D. T: DANIEL MONTERESINO.
Los jueces fueron: Ariel Tosello y Cristián Montes.
1 Cuarto: 33-11 2 Cuarto: 55-33(22-22) 3 Cuarto: 75-58(20-25) y 4 Cuarto: 96-75(21-17).