En el juego 1 de las Semifinales de la Asociaciòn Cañadense de Bàsquet, en Primera Divisiòn, en el Gimnasio Aroòn Gerchunoff, Argentino de Marcos Juàrez venciò a Sport Club Cañadense de Cañada de Gòmez por 78 a 73 a Sport Club Cañadense de Cañada de Gòmez.

Por Argentino: Pedro Boccardo 14, Emiliano Carpinetti 26, Enzo Sarasola 7, Dante Dal Dosso 4, Maximiliano Dal Dosso 24, Axel Gil 3 y Valentino Di Benedetto -.

D. T.: Claudio Sposetti A. T: Gonzalo Bujer P. F.: Pablo Carreras.

Por Sport Club de Cañada de Gòmez: Herrera 14, Lewis 13, Greco 6, De La Fuente L. 11, Mecoli 21, Aguilar 6 y Lòpez -.

D. T: M. De La Fuente.

1 Cuarto: 22-18 2 Cuarto: 16-18(38-36) 3 Cuarto: 19-22(57-58) y 4 Cuarto: 21-15(78-73).

El domingo se jugarà el segundo partido en Cañada de Gòmez en el Florencio Varni.