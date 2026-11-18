Básquet de San Martín:

¡ Cadetes Finalistas !.

Los Gauchitos vencieron nuevamente a Adeo por el segundo juego de las Semifinales de Formativas de la Cañadense en Cadetes, logrando el pase a la Final.

Cadetes: ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ 80 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 92

San Martìn queda al aguardo de rival para la Final.

¡ Hay tercer Partido !.

Los Gauchitos vencieron a Adeo por el segundo juego de las Semifinales de la Liga Pròximo llevando la serie a un tercer juego.

Liga Pròximo: SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 75 ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ 66

El partido definitivo el equipo de Facu Montechiari lo va a jugar en Cañada de Gòmez.

Vamos Los Gauchos.

¡ Juveniles a la Final !.

Nuevamente los Gauchitos vencieron a Sport, esta vez en Cañada de Gòmez, por el segundo juego de las Semifinales de Juveniles, obteniendo el pase a la Final del torneo.

Juveniles: SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÒMEZ 69 SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ 75

San Martìn jugarà la Final frente a Cremerìa comenzando la serie de Local.

Felicitaciones Gauchitos.

Culmino el Torneo Cañadense para los Infantiles.

Luego de un excelente año los Infantiles de San Martín terminaron su participación en la Cañadense al caer frente a Sportivo Rivadavia en San Genaro por el segundo juego Semifinal.

Infantiles: SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO 83 SAN MARTÍN DE MARCOS JUÁREZ 62

Felicitaciones a todos por el trabajo y dedicación que tuvieron durante la temporada, vamos por más.

Vamos Los Gauchitos.