Bàsquet de San Martìn:
Anoche en la Primera Semifinal de la Asociaciòn Cañadense de Bàsquet, en Primera Divisiòn, en el Gimnasio Leonardo Gutièrrez, San Martìn de Marcos Juàrez perdiò ante Sportivo Rivadavia de San Genaro por 46 a 55.
Por San Martìn de Marcos Juàrez: Agustìn Secco -, Juan Francisco Sbaffi -, Alejo Tenaglia -, Ignacio Cuesta 12, Francisco Secco 4, Marco Espìndola 10, Valentino Carmona 3, Mateo Grosso 2, Santino Reinaudi -, Bautista Rossetti 5, Juan Pablo Evangelista 10 y Bautista Kloster D»eramo -.
D. T: Esteban Pierdominici. A. T: Facundo Montechiari P. F.: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.
Por Sportivo Rivadavia de San Genaro: Juan Bautista Piovan -, Lautaro Paglietta 5, Ulises Gòmez ., Alexis Mato 6, Juliàn Zuricaray -, Lucas Salles -, Juliàn Mendìa 2, Gabriel Delbòn 11, Francisco Zuccali 21, Nicolàs Calligaris 10, Joaquìn Hernàndez – y Bautista Ruiz -.
D, T: Hernando Salles.
1 Cuarto: 15-12 2 Cuarto: 30-20(15-8) 3 Cuarto: 37-36(7-16) y 4 Cuarto: 46-55(9-19).
Los jueces fueron: Rubèn Abelardo de Rosario-Raùl Gasca y Leonardo Contreras de Cañada de Gòmez.
Comisionado Tècnico: Omar Gonzàlez de Rosario.
El segundo de la serie se jugarà el domingo en San Genaro en el Gimnasio Miguel Morell.