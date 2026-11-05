Bochas del Club San Martìn:

¡ Torneo Individual de Bochas !.

El pasado 1 de Noviembre, nuestro club fue sede de un Torneo Individual de Bochas, organizado por el Club Atlètico, Biblioteca y Mutual San Martìn, en el marco de la Asociaciòn Marcos Juàrez.

La competencia reuniò a 107 deportistas, distribuidos en tres categorìas 21 en Primera, 25 en Segunda y 61 en Tercera.

Destacada participaciòn de nuestros Bochòfilos Albicelestes, con importantes resultados.

Segunda Categorìa:

1 PABLO PANDIANI(SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ)

2 SANTIAGO PANDIANI(SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ)

3 ÀNGEL ALARCÒN(SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ)

Las cuatro posiciones se definieron por sorteo entre los deportistas.

Primera Categorìa:

1 RAÙL BASUALDO MATIENZO DE MONTE BUEY

2 JUAN CARLOS LAVINI MATIENZO DE MONTE BUEY

3 IGNACIO MINETTI ATLÈTICO CENTRAL DE BELL VILLE

Los dos primeros puestos se definieron por sorteo.

Tercera Categorìa:

1 ERNESTO BRACAMONTE SARMIENTO DE LEONES.

2 AGUSTÌN HEREDIA SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ

3 FERRANTE GIORGIS SARMIENTO DE LEONES.

Resultado de la final: 15 a 4.

Felicitaciones a todos los participantes y, especialmente, a nuestros representantes por seguir dejando en alto los colores albicelestes.

¡ El deporte se construye con pasiòn, compromiso y grandes encuentros !.

Femenino: Destacada actuaciòn Albiceleste.

Se llevò a cabo un Torneo Individual de Damas en San Martìn de Monte Buey, con la participaciòn de 20 equipos.

Nuestra representante, Claudia Sànchez, tuvo una destacada actuaciòn y logrò el tercer puesto de la competencia.

1 ANTONELA NUÑEZ.

2 PATRICIA SALDARI.

3 CLAUDIA SÀNCHEZ SAN MARTÌN.

Ademàs, como reconocimiento a su desempeño, Claudia recibiò una invitaciòn especial para participar de la Copa Challenger, campeonato de Bochas organizado por Hernando Bochin Club, que se disputarà los dìas 28 y 29 de Noviembre.

¡ Felicitaciones, Claudia !. Un logro que refleja el crecimiento y el compromiso de nuestras bochòfilas albicelestes.