Fùtbol de la Liga Regional del Sur:

Domingo sin actividad por la visita del Papa a Còrdoba.

La Liga Regional de Fùtbol del Sur confirmò que el Fùtbol Mayor no tendrà actividad oficial debido a la falta de adicionales policiales, por disposiciòn del Ministerio de Seguridad de Còrdoba ante la visita del Papa Leòn XIV.

De esta manera, las semifinales del Torneo Clausura comenzaràn el domingo 15 de Noviembre, con los encuentros de ida entre SPORTIVO ISLA VERDE vs. SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS y el clàsico camilense DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO vs. JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO.

Sporting y Juventud definiràn las series como Locales. En caso de igualdad de Puntos y goles, la clasificaciòn se resolverà por penales en los Partidos de Vuelta.