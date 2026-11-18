Fùtbol Femenino del Club San Martìn: ¡ Sueño Celeste Femenino !.

Nuevamente en el Podio… Con la participaciòn de 81 equipos y 5 categorìas, se desarrollò la tercera ediciòn del torneo organizado por el Club Atlètico Rafaela.

San Martìn de Marcos Juàrez dijo presente con la categorìa Sub 14, que disputò un total de 6 Partidos durante las jornadas del sàbado y domingo, logrando llegar a la instancia Final.

¡ Y el Premio llegò !. Las chicas se consagraron Campeonas de la Copa de Plata, tras vencer en la Final por 4 a 0 a Uniòn de Sunchales(Santa Fe).

El equipo estuvo acompañado por los Profes Lauro Rosso y Ludmila Vuerva, quienes estuvieron al frente de las chicas durante esta experiencia deportiva.

Una hermosa experiencia, fruto del esfuerzo, el compromiso y el trabajo en equipo. Por segundo año consecutivo participamos de este importante torneo y, una vez màs, ¡ Nos volvemos con un lugar en el Podio !.

¡ Felicitaciones, chicos y Profes !. Orgullo Celeste.