Mercado Agro Ganadero de Cañuelas:
Entrada: 3985 Cabezas
Novillos Especiales Joven Más de 430 kilos 2750,00 4400,00
Novillitos Especiales Hasta 390 kilos 3500,00 4800,00
Vaquillonas Especiales Hasta 390 kilos 3500,00 5000,00
Vacas Especiales Joven Hasta 430 kilos 3000,00
Vacas de Conserva Buena 1900,00 2750,00
Toros Especiales 3500,00 3850,00
Categoría Macho Entero Joven Especial Hasta 430 kilos 4000,00 4600,00
Mercado de Hacienda de Rosario:
Entrada: 271 Cabezas
Novillos Especiales y Buenos Livianos y Pesados 4000,00 4100,00
Novillitos Especiales y Buenos 4000,00 4500,00
Vacas Buenas de Consumo 3000,00 3200,00
Vacas de Conserva 2000,00 2600,00
Vaquillonas Regulares 4000,00
Toros Buenos 3200,00
Categoría Macho Entero Joven Sin Operaciones