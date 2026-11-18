Entre sábado y domingo se corrieron las Categorías del Sur Santafesino en el Autódromo Juan Oria de Marcos Juárez.
TC 2000 Santafesino: 1 CARLOS POZZI 2 HERNÁN TESTASECA 3 JOSÉ MANUEL BORGATELLO.
Fórmula Renault 1.4: 1 Final: 1 JUAN MANUEL CEVASCO 2 SEBASTIÁN SAMPAOLESI 3 LUCAS SALGUEIRO.
2 Final: 1 LINO COSTELLO 2 LUCAS SALGUEIRO 3 CIRO DI ROSA.
Clase Uno: Fecha 8: 1 GUSTAVO SIGNORELLI 2 JULIÁN PEROTTI 3 MARTÍN MERCOGLIANO.
Turismo Fiat 128: 1 JUAN LANGAN 2 RAFAEL CATALDI 3 EMANUEL ALAITA BURGOS.
Turismo Generación 2: 1 CRISTIÁN ZEBALLOS 2 RAÚL CASAGRANDE 3 ADRIÁN MIRIANI.
Clase Uno: Fecha 9. 1 EUGENIO PELUSSO 2 ELÍAS CASTELLI 3 NAHUEL DÍAZ.
TC 2000 Fecha 9: 1 ALEJANDRO COLLANTE 2 HERNÁN TESTASECA 3 FLORENCIO GRANIC.
Turismo Fiat STD: 9 Fecha 1 ANDRÉS VANRELL 2 PABLO SAVINO 3 IGNACIO SAGASTA.
Turismo Fiat 128: 1 RAFAEL CATALDI 2 EMANUEL ALIATA BURGOS 3 JUAN LANGAN.