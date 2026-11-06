Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 06 11 2026

Trigo: Para la entrega disponible U$s 200. Este mismo valor se ofreciò para la entrega entre Noviembre y Diciembre. Enero 2027 U$s 208, Febrero 2027 U$s 211 y Marzo 2027 U$s 215. Las ofertas para trigo con proteìna mìnima del 11 % permanecieron U$s 215 para la entrega disponible.

Maìz: El disponible U$s 175. La entrega contractual U$s 177. Noviembre U$s 176, Diciembre U$s 185. Enero y Febrero 2027 U$s 187, Marzo 2027 U$s 182, Abril y Mayo 2027 U$s 181, Junio 2027 U$s 180 y Julio 2027 U$s 178.

Sorgo: No se registraron ofertas abiertas de compra durante la jornada.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisiciòn de cebada.

Girasol: La tira comprendida entre Diciembre y Mayo U$s 455. No se registraron ofertas abiertas por girasol Alto Oleico.

Soja: Las ofertas para la entrega disponible, contractual y Diciembre bajo condiciòn EUDR $ 535000 pesos por tonelada. Este mismo valor se ofreciò para las fijaciones de mercaderìa.