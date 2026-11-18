Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 17 11 2026

Trigo: Por el cereal disponible, bajo condiciòn càmara U$s 185. Las ofertas por mercaderìa con un mìnimo de 11 % de proteìna U$s 216. Con un piso de 10,5 % de proteìna U$s 211 y 10 % de proteìna U$s 205.

Diciembre U$s 185, Enero 2027 U$s 190, Febrero 2027 U$s 198, y Marzo 207 U$s 200.

Maìz: El disponible U$s 175. La posiciòn Full Noviembre U$s 173 y Diciembre U$s 182. En moneda local $ 285000 pesos por tonelada para la descarga entre el 15 de Diciembre y el 15 de Enero.

Enero 2027 U$s 185, Febrero 2027 U$s 185, Marzo 2027 U$s 183, Abril 2027 U$s 182, la tira comprendida entre Mayo y Julio 2027 U$s 180, Julio 2027 U$s 178.

Sorgo: U$s 180 para las entregas comprendidas entre Marzo y Junio del pròximo año.

Cebada: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Girasol: Para las entregas comprendidas entre Diciembre y Mayo U$s 450.

Por girasol Alto Oleico U$s 470 para las entregas de Diciembre a Febrero 2027.

Soja: La entrega disponible se ofreciò en $ 550000 pesos por tonelada, mientras que, para este mismo tramo bajo condiciòn EPA/EUDR, la propuesta $ 555000 pesos por tonelada. Este ùltimo valor tambièn se ofreciò para Diciembre, bajo condiciòn EUDR. Se incorporò una referencia en moneda extranjera U$s 356, bajo condiciòn VISEC/2BSVS Nuts, mientras que para Enero se ofrecieron $ 550000 pesos por tonelada, bajo condiciòn EUDR. Las fijaciones $ 555000 pesos por tonelada.