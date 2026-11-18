Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 18 11 2026.

Trigo: Con descarga inmediata U$s 185. Diciembre U$s 185, Enero 2027 U$s 195, Febrero 2027 U$s 198 y Marzo 2027 U$s 200. Estas ùltimas tres posiciones correspondientes a condiciòn càmara.

El trigo con proteìna mìnima del 11 % U$s 216. Con un mìnimo del 10,5 % U$s 211 y 10 % en U$s 205.

Sorgo: La oferta abierta para entregas entre Marzo y Junio del 2027 U$s 180.

Cebada: No se registraron oferta abiertas de compra.

Maìz: Con el disponible U$s 173, aunque en SIO-Granos se reflejaron negocios en U$s 175. Diciembre U$s 180. Enero y Febrero 2027 U$s 183, para entregas entre Marzo y Junio 2027 U$s 180 y Julio 2027 U$s 178.

Girasol: U$s 460 para las entregas en Diciembre, entre el 15 de Febrero y el 15 de Marzo y para Full Marzo y Abril. Enero y Febrero 2027 U$s 450. Alto Oleico, la oferta para entrega entre Diciembre y Febrero 2027 U$s 470.

Soja: Por mercaderìa disponible $ 550000 pesos por tonelada, mientras que, para este mismo tramo, aunque bajo condiciòn EPA/EUDR, se ofertaron $ 555000 pesos por tonelada. Este ùltimo valor tambièn se ofreciò para fijaciones.

La entrega contractual $ 550000 pesos por tonelada. Diciembre $ 555000 pesos por tonelada, Enero $ 545000 pesos por tonelada. Ambos tramos correspondieron exclusivamente a soja bajo condiciòn EUDR.