Necrològicas:
En Marcos Juàrez:
Falleciò: MARTA NOEMI TENAGLIA.
Edad: 82 Años.
Sus restos seràn trasladados a Cementerio Parque, el dìa jueves 19 de Noviembre a las 12:00 horas.
Servicio: COYSPU.
Necrològicas:
En Marcos Juàrez:
Falleciò: MARTA NOEMI TENAGLIA.
Edad: 82 Años.
Sus restos seràn trasladados a Cementerio Parque, el dìa jueves 19 de Noviembre a las 12:00 horas.
Servicio: COYSPU.
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