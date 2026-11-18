En las últimas horas, un vecino de la ciudad encontró un juego de llaves frente al Banco Galicia.
El manojo cuenta con 4 llaves y un llavero de plástico color rojo.
Quien las haya perdido puede buscarlas por Saenz Peña 537.
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