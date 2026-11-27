Vòley de Argentino:

¡ Argentino de Marcos Juàrez cerrò su Copa Argentina Sub 14 !.

Las chicas de Argentino finalizaron la competencia con un triunfo por 2-1 ante Racing L. P y se quedaron con el puesto 23 de la competencia.

En la fase de grupos el equipo sumò 2 victorias y 3 derrotas. Ya en la Copa de Bronce, cayeron 2-0 ante GyT de Salta y 2-1 ante Paracao, sin embargo lograron finalizar la competencia de la mejor manera venciendo a Racing L. P.

Giulia Liotta, màxima anotadora del equipo con 142 tantos y tambièn la màxima bloqueadora con 8.

Andina Lujàn, mejor sacadora con 29 aces.

¡ Felicitaciones al equipo, cuerpo tècnico y familias !.

Sub 18 Copa Monte Buey:

¡ Gran Actuaciòn de nuestras chicas en la Copa Monte Buey !.

Las Sub 18 tuvieron una destacada participaciòn, finalizando primeras en su zona tras conseguir tres victorias:

Compañia 2-0.

Poeta Lugones 2-1.

Fisherton A 2-0.

En el triangular de Copa de Oro vencieron a Junior por 2-0 y cayeron ante Sarmiento por 2-0, logrando la clasificaciòn a semifinales.

En esa instancia, enfrentaron a Corralense, ante quien cayeron por 2-1.

¡ Felicitaciones a nuestras jugadoras y cuerpo tècnico por el gran torneo y por defender nuestros colores en cada Partido !.