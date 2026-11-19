Vòley de Argentino:

Los equipos finalizaron su participaciòn en el Torneo Clausura con muy buenos resultados.

Equipo A: se quedò con el tercer Puesto del torneo luego de caer en semifinales ante Bell, logrò recuperarse y vencer a Matienzo de Monte Buey en el partido por el Podio.

Equipo B tambièn tuvo un cierre destacado.

Cabe resaltar el crecimiento colectivo e individual de todas sus integrantes, que fueron mejorando sus posiciones a lo largo del torneo y finalizaron en un merecido noveno puesto.

¡ Felicitaciones a todas las jugadoras y al cuerpo tècnico por el trabajo, el compromiso y el crecimiento durante todo el año !.