Vòley de Argentino:
Los equipos finalizaron su participaciòn en el Torneo Clausura con muy buenos resultados.
Equipo A: se quedò con el tercer Puesto del torneo luego de caer en semifinales ante Bell, logrò recuperarse y vencer a Matienzo de Monte Buey en el partido por el Podio.
Equipo B tambièn tuvo un cierre destacado.
Cabe resaltar el crecimiento colectivo e individual de todas sus integrantes, que fueron mejorando sus posiciones a lo largo del torneo y finalizaron en un merecido noveno puesto.
¡ Felicitaciones a todas las jugadoras y al cuerpo tècnico por el trabajo, el compromiso y el crecimiento durante todo el año !.