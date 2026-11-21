Agenda Albiceleste del Club San Martìn:
Actividad para el fin de semana.
Fùtbol Infantil:
Quinta Divisiòn:
Cuartos de Final Copa de Oro.
UNIÒN DE MORRISON vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Sàbado 21 de Noviembre.
Cancha de Sarmiento de Leones. Hora: 10:00 horas.
Fùtbol Infantil:
Categorìa 2013: Cuartos de Final Copa de Oro.
UNIÒN DE MORRISON vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Sàbado 21 de Noviembre.
Cancha de Sarmiento.
Hora: 11:00 horas.
Nataciòn: ¡ Campus de Nataciòn !.
Sàbado 21 de Noviembre.
Lugar: Club Argentino a las 08:30 horas.
PATÌN: ¡ Festival de Patìn !.
Sàbado 21 de Noviembre.
Club Uniòn Central de Saira.
A las 21:00 horas.
Bàsquet Formativas: Semifinal Liga Pròximo.
ADEO DE CAÑADA DE GÒMEZ vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Sàbado 21 de Noviembre.
Cancha de Adeo.
A las 15:00 horas.
Bàsquet: Semifinal Juego 2: Asociaciòn Cañadense: Primera Divisiòn.
CLUB SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Domingo 22 de Noviembre
Hora: 20:30 horas.
Gimnasio Miguel Morell.
Lugar: San Genaro.
Bàsquet Play Off U 15 Femenino:
SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ, CLUB SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO y SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÒMEZ.
Domingo 22 de Noviembre.
11:00 horas SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO vs. SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÒMEZ
13.00 horas SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ vs. SPORTIVO RIVADAVIA DE SAN GENARO
16:00 horas SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GÒMEZ vs. SAN MARTÌN DE MARCOS JUÀREZ
Cancha de Sport CLub Cañadense de Cañada de Gòmez.