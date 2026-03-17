Durante la madrugada del sábado, pasadas las 4 horas, personal policial de Arias recibió diversas denuncias de vecinos por un automóvil que circulaba con la música en volumen alto y generaba disturbios por el barrio.

Una vez que lograron identificar al vehículo, la policía logró realizar un control de alcoholemia sobre su conductor, un hombre de 32 años, el cual dio positivo con 0,8 mg de alcohol en sangre. Además de eso, no contaba con la documentación correspondiente.

Los uniformados incautaron el automóvil, el cual fue llevado a la dependencia policial.