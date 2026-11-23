Básquet de Argentino:

Anoche en el 2 juego de la Semifinales de la Asociación Cañadense de Básquet, en Primera División, en el Gimnasio Florencio Varni, Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez venció por 77 a 71 a Argentino de Marcos Juárez.

Por Sport Club Cañadense de Cañada de Gómez: Herrera 17, Lewis 20, Greco 21, De La Fuente 9, Mecoli 10, Pagnucco -, Aguilar -, y Marín Be -.

D. T: Marcelo De La Fuente.

Por Argentino de Marcos Juárez: Pedro Boccardo 13, Emiliano Carpinetti 10, Enzo Sarasola 14, Dante Dal Dosso 6, Axel Gil 7, Maximiliano Dal Dosso 21.

D.T: Claudio Sposetti.

1 Cuarto: 14-19 2 Cuarto: 22-25 3 Cuarto: 19-11 y 4 Cuarto: 22-16.

Serie: 1 a 1(Al mejor de 3 Partidos).

El miércoles se juega el 3 Partido en Marcos Juárez en el Aroón Gerchunoff para definir el otro finalista que jugará ante Sportivo Rivadavia de San Genaro.