Básquet de San Martín:

¡ Estamos orgullosos de ustedes !.

Se termino el camino del Cele en estas semifinales de la Cañadense.

Sportivo Rivadavia de San Genaro se quedó con la victoria por 74 a 51, en un partido en el que San Martín no logró sentirse cómodo ni encontrar la efectividad necesaria. Pero, como lo hizo durante todo el torneo, el Gaucho nunca dejó de luchar, entregando todo hasta el Final.

En una noche de bajo goleo, Juampi Evangelista fue el máximo anotador del equipo con 18 Puntos, seguido por Valen Carmona con 7 y Santino Reinaudi con 6.

Por Sportivo Rivadavia de San Genaro: Lucas Salles 7, Lautaro Paglietta 21, Francisco Zuccali 18, Gabriel Delbón 13, Nicolás Calligaris 2, Hernández -, Alexis Mato 11 y Julián Mendía 2.

D. T: Hernando Salles.

Por San Martín de Marcos Juárez: Agustín Secco -, Alejo Tenaglia -, Facundo Toia 2, Ignacio Cuesta 4, Valentino Carmona 7, Francisco Secco 3, Marco Espíndola 5, Juan Pablo Evangelista 18, Mateo Grosso 4, Santino Reinaudi 6, Bautista Rossetti 2, y Bautista Kloster D»eramo -.

D. T: Esteban Pierdominici A. T: Facundo Montechiari P. F: Federico Salas Utilero: Mario Ciciliani.

El Gaucho cierra un enorme torneo, con un Plantel integrado por jugadores del Club y el aporte de Juampi Evangelista, un Gaucho por adopción. Un equipo que apostó a sus raíces, que abrió las puertas a muchos jóvenes y que demostró estar a la altura para competir en un torneo de Primera División dejando en claro que el trabajo, el sentido de pertenecía, y el compromiso son el camino.

Gracias a cada jugador, al cuerpo técnico, a la hinchada que acompaño y alentó desde el primer día, a los dirigentes, sponsors y a todos los que fueron parte de este recorrido.

Hoy termina una etapa, pero queda mucho por construir. Este equipo nos hizo sentir orgullosos y nos invita a seguir creyendo en lo que viene !.

¡ Sigamos acompañando a nuestros Gauchos !. Se vienen cosas muy lindas.