El Boxeo tuvo actividad en Cruz Alta en el Club de Los Abuelos.

Victoria de los boxeadores de Marcos Juárez del Gimnasio Juan Gerardo Langosta Cabrera: Miguel Ángel Peralta y César Rivero.

César Rivero ganó por KO en el 1 asalto a Mateo Giménez Categoría de 69 Kilos.

Miguel Ángel Peralta ganó por puntos a Santiago Yulan Categoría 75 kilos.

Patricio Almada ganó por puntos a Alejandro Caprioglio Categoría 75 Kilos.

Jonathan Funes ganó por puntos a Ignacio Falconi Castro Categoría 69 kilos.

Juan Manuel Oviedo Rossi perdió por puntos ante Carmelo Bellizán Categoría 64 kilos.

Facundo Béaz perdió por puntos ante Tomás Cuenca Buffa Categoría 91 Kilos.

Jefferson Bruno empató con Miguel Ángel Langier Categoría 69 kilos.

Lautaro Nocito ganó por puntos ante Joel Frutos Categoría 56 kilos.

Isam Béaz empató con Ulises Tamin Categoría 75 kilos.