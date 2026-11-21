Club Argentino:
Inauguraciòn de la Temporada 2026/2027.
21 de Noviembre.
Sàbado 21 y Domingo 22 de Noviembre.
Sin cargo para socios.
En el Paraìso Country del Club Argentino.
Carnet 900:
¡ Gracias Paola Rubino, por seguir eligiendo Argentino !.
Nos llena de alegrìa que vuelvas a compartir con nosotros un nuevo verano, disfrutando de cada rincòn de nuestro Paraìso.
Bienvenida a la temporada 2026/2027.
Carnet 1000:
¡ Gracias, Familia Moroncini-Bodello !.
Un agradecimiento especial por elegirnos y ser parte de esta nueva temporada de verano 2026/2027 en nuestro Paraìso.
Ademàs, celebramos un nùmero muy especial: el carnet Nª 1000 !
Un nuevo motivo para seguir construyendo juntos la Historia de nuestro Club.
¡ A disfrutar del verano !.