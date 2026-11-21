Club Argentino:

Inauguraciòn de la Temporada 2026/2027.

21 de Noviembre.

Sàbado 21 y Domingo 22 de Noviembre.

Sin cargo para socios.

En el Paraìso Country del Club Argentino.

Carnet 900:

¡ Gracias Paola Rubino, por seguir eligiendo Argentino !.

Nos llena de alegrìa que vuelvas a compartir con nosotros un nuevo verano, disfrutando de cada rincòn de nuestro Paraìso.

Bienvenida a la temporada 2026/2027.

Carnet 1000:

¡ Gracias, Familia Moroncini-Bodello !.

Un agradecimiento especial por elegirnos y ser parte de esta nueva temporada de verano 2026/2027 en nuestro Paraìso.

Ademàs, celebramos un nùmero muy especial: el carnet Nª 1000 !

Un nuevo motivo para seguir construyendo juntos la Historia de nuestro Club.

¡ A disfrutar del verano !.