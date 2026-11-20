Club San Martín:

¡ Segunda Clase Marcial del Año !.

El sábado 14 de Noviembre se llevó a cabo, en el Salón 2 del Club San Martín, la segunda Clase Marcial del año, con la participación de practicantes de distintas localidades de la zona.

La jornada estuvo destinada a la Preparación y puesta a punto de los alumnos de cara al próximo examen de cinturones, que se realizará durante el mes de Diciembre.

Representantes del Club San Martín:

LUCRECIA BUSANO.

FELIPE VALES.

GENARO FORMICA.

BRIAN MANSILLA.

ORIANA BUSANO.

ABRIL FALISTOCO.

Una jornada de aprendizaje, entrenamiento y crecimiento, compartiendo experiencias y fortaleciendo el desarrollo de nuestros deportistas.

¡ El Patín Celeste sigue sumando experiencias !

Estuvimos presentes en el Festival del Club San Carlos de Noetinger, compartiendo una hermosa jornada junto a nuestros Patinadores.

En esta oportunidad, Viole y Lolo brillaron en la pista y deslumbraron a todos con su coreografía de Aladdín.

¡ Felicitaciones por representar al Club y seguir compartiendo su talento y pasión por el Patín !.