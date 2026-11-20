Club San Martín:
¡ Segunda Clase Marcial del Año !.
El sábado 14 de Noviembre se llevó a cabo, en el Salón 2 del Club San Martín, la segunda Clase Marcial del año, con la participación de practicantes de distintas localidades de la zona.
La jornada estuvo destinada a la Preparación y puesta a punto de los alumnos de cara al próximo examen de cinturones, que se realizará durante el mes de Diciembre.
Representantes del Club San Martín:
LUCRECIA BUSANO.
FELIPE VALES.
GENARO FORMICA.
BRIAN MANSILLA.
ORIANA BUSANO.
ABRIL FALISTOCO.
Una jornada de aprendizaje, entrenamiento y crecimiento, compartiendo experiencias y fortaleciendo el desarrollo de nuestros deportistas.
¡ El Patín Celeste sigue sumando experiencias !
Estuvimos presentes en el Festival del Club San Carlos de Noetinger, compartiendo una hermosa jornada junto a nuestros Patinadores.
En esta oportunidad, Viole y Lolo brillaron en la pista y deslumbraron a todos con su coreografía de Aladdín.
¡ Felicitaciones por representar al Club y seguir compartiendo su talento y pasión por el Patín !.