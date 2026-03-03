Controles Preventivos en el Interior de Córdoba secuestro de drogas y dos sujetos detenidos en Bell Ville y Marcos Juárez.

En el marco del Plan de Prevención que lleva a cabo el Ministerio Público Fiscal, oficiales de la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizaron controles preventivos en distintas ciudades del interior de la Provincia de Córdoba.

Los grupos operativos de la FPA efectuaron patrullajes y controles antinarcóticos en Río Cuarto, La Calera, San Francisco y Anisacate. En total, se logró la incautación de varias dosis de cocaína y marihuana en distintos barrios de las ciudades mencionadas.

Por otra parte, en calle Jujuy al 600 de Bell Ville, los efectivos realizaron la aprehensión de un sujeto 20 años por resistencia a la autoridad y violación de domicilio. Además, en Marcos Juárez se logró la detención de un hombre mayor de edad con pedido de captura vigente en la Provincia de Santa Fe.

El despliegue de móviles y oficiales se llevaron a cabo con el objetivo de reforzar la prevención y detectar maniobras vinculadas al narcomenudeo en todo el territorio de la Provincia de Córdoba.

Fuente: MPF Córdoba.