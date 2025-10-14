Durante el fin de semana, y en el marco de diversos controles preventivos, la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó a cabo estos operativos en varias ciudades de la provincia y, específicamente en Marcos Juárez, lograron dar con estupefacientes.

El procedimiento se realizó en la intersección de 19 de Octubre y Pasaje de la Cooperación, en Barrio Villa Argentina. Allí, los uniformados controlaron a dos hombres, de 20 y 26 años, quienes tenían varias dosis de marihuana entre sus ropas.

La Fuerza Policial secuestró estos estupefacientes que llevaban consigo. Los sujetos no quedaron detenidos.

Además, se llevaron a cabo estos operativos en las localidades de Sinsacate, Jesús María, Leones, San Marcos Sud, Monte Leña, El Arañado, Las Varillas y Río Cuarto.