Fùtbol: Liga Bellvillense: Categorìa A:
Primera Divisiòn:
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ
Hoy 21:00 horas.
Trasmitimos por la Red Panorama 101.3 desde las 20:15 horas con los relatos de Guillermo Gilli, comentarios Vìctor Alarcòn Mòvil Facundo Blardone Locuciòn Comercial Vìctor Hugo Ainardi Operador Bernardo Barovero Central Informativa Marcelo Macerata
MATIENZO DE MONTE BUEY 6 BELL DE BELL VILLE 0
Cuarta Divisiòn:
SARMIENTO DE LEONES vs. ARGENTINO DE MARCOS JUÀREZ
Hoy 19.00 horas.
MATIENZO DE MONTE BUEY 4 BELL DE BELL VILLE 0
Categorìa B:
Semifinales Partidos de Vuelta.
Primera Divisiòn:
PROGRESO DE NOETINGER 2 TALLERES DE BELL VILLE 0
Ida: Progreso de Noetinger 3 a 1.
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0 LEONES 1
Ida: Leones 2 a 0.
La final serà Leones vs. Progreso de Noetinger.
Cuarta Divisiòn:
UNIÒN DE MORRISON 0 TALLERES DE BALLESTEROS 0
Ida: Uniòn de Morrison 2 a 1.
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 2 CENTRAL DE BELL VILLE 2
Ida: Def. de Juventud de Justiniano Posse 1 a 0.
La final serà Uniòn de Morrison vs. Def. de Juventud de Justiniano Posse.