Fùtbol: Liga Regional del Sur: Semifinales Partidos de Vuelta.
Primera Divisiòn:
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1 DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 0
Penales: DEF. DE BOCA DE CAMILO ALDAO.
Ida: Def. de Boca de Camilo Aldao 2 a 1.
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 0
SPORTIVO ISLA VERDE 2
Ida: 1 a 1.
La final serà Sportivo Isla Verde vs. Def. de Boca de Camilo Aldao.
Reserva:
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 1 NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1
Ida: Newbery-Everton de Cruz Alta 3 a 2.
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 2 UNIÒN SOCIAL DE CRUZ ALTA 1
Ida: San Carlos de los Surgentes 3 a 0.
La final serà Newbery-Everton de Cruz Alta vs. San Carlos de los Surgentes.